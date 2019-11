VTA selgitab: miks M. V. Wooli tehase sulgemine nii kaua aega võttis ja kas amet kiusab kalatootjat?

Järgnevad veterinaar- ja toiduameti kommunikatsioonijuhi Elen Kurvitsa edastastud kirjalikud vastused:

Kas VTA instrueeris M.V.Wooli oktoobrikuise puhastuse eel selle kohta, kuidas ja kui pikalt peaks tootmine olema peatatud ja kuidas tehast puhastada, et puhastus oleks tõhus? Kas M.V.Wool küsis enne puhastust selleks VTA nõuandeid?

Igasuguse puhastuse eest ettevõttes vastutab ikkagi ettevõtja. Viimasel on alati võimalus pöörduda ekspertide poole, et leida parim ja efektiivseim puhastusviis. Sellist nõu saavad anda näiteks vastavad puhastusfirmad, eksperdid ja teadlased.

VTA ei instrueeri, ega ei jaga nõuandeid. Käitleja vastutab.

Kas M.V.Wool teeb VTAga koostööd?

Toimunud on palju kohtumisi, kus on osalenud veterinaar- ja toiduameti ametnikud ning ettevõtte esindajad. Lisaks on vahetatud palju e-kirju. Kindlasti on ameti ja ettevõtja nägemus antud olukorrast olnud erinev.

M.V.Wool kinnitab, et VTA kiusab neid põhjendamatult. Kuidas VTA neid süüdistusi hindab?

Veterinaar- ja toiduameti eesmärgiks pole kindlasti kedagi kiusata. Amet seisab hea selle eest, et tarbijani jõuaks ohutu ning kvaliteetne toit. Siiski tuleb nentida, et ettevõte on kõrgendatud tähelepanu all, sest M.V.Woolist on leitud Listeria monocytogenese puhangutüvi ST1247, mis on põhjustanud haigestumisi nii Euroopas kui ka Eestis.

Miks võttis tehaste sulgemisotsuse tegemine nii kaua aega? Olete väitnud, et otsust kaaluti väga põhjalikult. Mis olid need argumendid, miks just sulgemise kasuks otsustati?