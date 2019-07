Wall Street rõõmustab: miks hüppas Facebooki aktsia pärast hiigeltrahvi teadet üles?

Miks aktsia pärast sellist uudist tõusis? Sest investorid kartsid karmimat karistust. Kuigi trahvisumma on suur, siis on see kolm korda väiksem kui Facebooki käive igas kvartalis, kirjutab Business Insider.

Tegemist on suurima trahviga, mille Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) kunagi ühele tehnoloogiafirmale määranud on. Eelmine suurim trahv oli tehtud Google'ile 2012. aastal ja see ulatus 22,5 miljoni dollarini.

Trahvi suurus ei tulnud Facebookile üllatusena. Juba aprillis pani ettevõte kolm miljardit dollarit kõrvale ja hoiatas investoreid, et trahv võib jääda kolme ja viie miljardi vahele.

Kuigi Facebookile määratud karistuse üksikasjad pole veel teada, siis praegu tundub, et FTC ei kohusta sotsilaalmeediaplatvormi piirama oma tegevust andmete kogumisel ja kolmandate osapooltega jagamisel.

FTC otsus sai kriitikat senaatoritelt ja mitmelt Kongressi liikmelt. Demokraat Mark Warner ütles, et Facebook on privaatsusnõudeid rikkunud korduvalt ja seetõttu on hoopis struktuursed reformid vajalikud. „Kui FTC ei suuda või ei taha luua mõistlikku järelevalvet, mis hoolitseks selle eest, et kasutajate privaatsus ja andmed on kaitstud, siis on aeg Kongressil tegutsed," lisas Warner.

Vabariiklane David Cicilline nimetas karistust kergeks. „Trahv on väike osa Facebooki aastasest käibest," sõnas ta. „See ei pane neid mõtlema oma vastutusele kasutajate andmete kaitsmisel."

Mullu kevadel paljastati, et konsultatsioonifirma Cambridge Analytica kasutas kümnete miljonite Facebooki kasutajate andmeid, et koostada neist psühhograafilised profiilid ja seeläbi mõjutada neid valimistel.