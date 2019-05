Wall Streeti kogemusega Eesti pankur: võib-olla ei tohi karta seda, mida keskmine inimene pensioniga teeb, vaid hoopis riiklikke otsuseid

Äripäev RUS

Wall Street New Yorgis Foto: Angela Weiss, AFP/Scanpix

Wall Streetil töötanud Livonia Partners kaasasutaja ja hiljuti loodud perepanga Holm Banki nõukogu esimehe kohale asunud Kaido Veske – kelle rolliks on pangas äri laiendamine nii Eestis kui välismaal –, leiab, et keskmine Eesti inimene on võrreldav Eesti riigiga, kes küll vahel teeb vigu, kuid üldiselt saab oma rahaasjadega hakkama, kirjutab Äripäev.