Warren Buffett 90! Maailma parima investori ärigeen lõi välja juba kuueaastaselt

30. augustil 1930 sündinud Warren Edward Buffetti rahateenimise soov lõi välja juba kuueaastaselt kui ostis vanaisale kuulunud toidupoest 6 pudelit Coca-Colat 25 sendi eest ja müüs siis need omakorda ükshaaval maha, teenides igalt pudelilt 5 senti vahelt.

Maailma parimaks investoriks peetav Buffett on värvikas kuju, kellest on nii humoorikaid kui tähelepanuväärseid lugusid rääkida kuhjaga.

Nii näiteks vahetas Buffett alles 89-aastaselt oma nuputelefoni iPhone'i vastu välja. „Mu klapiga telefon on nüüd lõplikult läinud," tunnistas Buffett. Varem 20-dollarilise Samsung SCH-U320 fänn Buffett kasutab nüüd Apple viimast iPhone 11.

Buffett on olnud pikaaegne klapitelefoni kasutaja, seda vaatamata sellele, et tema firma Berkshire Hathaway on Apple'i suuruselt kolmas aktsionär.

Buffett on ka filantroop ning 14 aasta jooksul on ta annetanud oma varandusest 37 miljardit dollarit heategevuseks. Ta on inspireerinud ka paljusid teisi rikkureid märkimisväärset osa teenitud varandusest ära annetama.

Miljardärid Buffett ja Bill Gates pärast Berkshire'iüldkoosolekut pinksi mängimas. Kauaaegsed sõbrad mängivad siiani koos ka bridži. Foto: Scanpix

Igal aastal teeb ta Berkshire'i aktsionäridele põhjaliku ülevaate ettevõtte käekäigust ja oma tõekspidamistest nii investeerimises kui elus üldiselt. Näiteks kommenteeris ta tänavu avaldatud aruandes ka USA presidendivalimisi. „Ma ei arva, et parim idee on teatada, et ma hääletan valimistel teise miljardäri poolt,” ütles sagedamini demokraatide kui vabariiklaste poolt hääletanud Buffett.

Tänavune pöördumine aktsionäride poole oli aga väga erinev eelmistest, sest Buffett teatas, et tema ja tema kauaaegne äripartner Charlie Munger on valmis investeerimisfirma juhtimist üle andma noorematele, hiljuti firma juhatusse edutatud Gregory Able'ile (57) ja Ajit Jainile (67).

Buffett jutustas kirjas loo, kuidas kunagi sai tema 80. eluaastates sõber Joe Rosenfield kohalikult ajalehelt ärritava kirja. Seal paluti talt eluloolist informatsiooni tulevase surmateate tarvis. Joe ei vastanud. Kuu aega hiljem sai ta samalt ajalehelt sama kirja, märkega "Kiire!"

„Me oleme Charliega juba ammu jõudnud tsooni „Kiire”, mis pole meile just hea uudis,” kirjutas Buffett seekordses kirjas aktsionäridele. „Kuid Berkshire’i aktsionärid ei pea muretsema, teie firma on meie lahkumiseks täiesti valmis.” Nad tõid esile väga pragmaatilise põhjuse, miks nad tahavad, et Berkshire’il läheks ka tulevikus hästi. Nimelt on Mungerite ja Buffetti perekonnal peaaegu kogu varandus Berkshire’i aktsiates.