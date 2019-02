Warren Buffett: bitcoinil puudub väärtus ja see meelitab ligi šarlatane

„Bitcoinil puudub unikaalne väärtus," sõnas Buffett CNBC-le. „See on põhimõtteliselt pettekujutlus."

Investori sõnul tunneb ta kaasa optimistidele, kes ostsid maailma suurimat krüptovaluutat lootuses, et see muudab nende elu. Bitcoini väärtus oli 2017. aasta lõpus ligi 20 000 dollarit, kuid on nüüdseks kukkunud üle 80%. Krüptovaluuta väärtus oli esmaspäeval 3781 dollarit.

Buffett lisas, et bitcoin meelitab ligi šarlatane.