Warren Buffett ja Charlie Munger valmistuvad Berkshire Hathaway juhtimist maha panema

Nädalavahetusel avaldati koos Berkshire Hathaway aastaaruandega aktsionäridele mõeldud kiri, mida võib võtta kui investeerimisalast lektüüri, kus peale aastatulemuse sajab huumoriga vürtsitatud investeerimistarkusi justkui oavarrest. Ja sedasi on see olnud aastast aastasse.

Kolme aastakümne eest sai Buffetti sõber, 80. eluaastates Joe Rosenfield kohalikult ajalehelt ärritava kirja. Seal paluti talt eluloolist informatsiooni tulevase surmateate tarvis. Joe ei vastanud. Kuu aega hiljem sai ta samalt ajalehelt sama kirja, märkega "Kiire!"

„Me oleme Charliega juba ammu jõudnud tsooni „Kiire”, mis pole meile just hea uudis,” kirjutas Buffett seekordses kirjas aktsionäridele. „Kuid Berkshire’i aktsionärid ei pea muretsema, teie firma on meie lahkumiseks täiesti valmis.” Nad tõid esile väga pragmaatilise põhjuse, miks nad tahavad, et Berkshire’il läheks ka tulevikus hästi. Nimelt on Mungerite ja Buffetti perekonnal peaaegu kogu varandus Berkshire’i aktsiates.