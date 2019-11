Warren Buffetti ettevõte lõi uue kasumirekordi, legendaarse investori vara väärtus tegi kena hüppe

Eile avalikustatud Warren Buffetti (89) ettevõtte Berkshire Hathaway kolmanda kvartali majandustulemuste kohaselt kasvas ettevõtte kasum rekordilised 14%, kirjutab Bloomberg. Selle taga olid raudteeäri oodatust paremad tulemused ja kauaoodatud tulu Kraft Heinzilt.

Ettevõtte käive kasvas kolmandas kvartalis 7,86 miljardi dollarini, seda tänu investeerimistulu kasvule ja Berkshire edasikindlustuse äri kasumile, kuigi ettevõtte kannatas Jaapanis aset leidnud taifuuni järel üsna palju kahju. Ettevõtte kindlustus- ja tootmisäride käive kasvas 2,4%.

Nende tulemuste järel on kasvanud Buffetti enda vara väärtus kasvanud 128 miljardi dollarini, hoolimata väljaminekust, mis tõi kaasa kümne miljardi dollariline investeering Occidental Petroleumisse. Tegu on veteraninvestori suurima investeeringuga rohkem kui aasta jooksul.

Fakt, et Buffetti üha laienev äri teenib talle rohkem, kui ta jõuab investeerida, on asi, mis teeks paljud ettevõtted kadedaks. Küll aga on mõningaid hoiatavaid märke, mis osutavad, et raha, mida Buffett ei investeeri, ei teeni tulu, mistõttu võib Berkshire aktsiahinda tabada sel aastal halvim tulemus pärast 2009. aastat.