Wendre eksjuht ostis mulkide tekstiilitööstuse: eelmine omanik oli nõus müüma vaid juhul kui tootmine Viljandimaale jääb

Vahur Roosaare sõnul ei ole plaanis ettevõtte tegevuses järske ümberkorraldusi teha, kuid teatud uuendused on tootmises ja müügis vajalikud. „Kavatseme jätkata tekstiiltoodete valmistamist nii Eesti turule kui ekspordiks. Meie eesmärk on paari aastaga ärimahtusid kahekordistada ja muuta Toom Tekstiil kasumlikumaks. Lisaks tänastele äridele tahame keskenduda ka suuremat lisandväärtust loovatele toodetele ja klientidele. Loomulikult nõuab see edasisi investeeringuid nii tehnoloogiasse, arendusse, inimestesse kui ka protsessidesse.

Eesti tootjatel võib olla keeruline konkureerida globaalse masstootmisega, kuid meie võimalus on kasutada ära siinseid tugevusi: toota kvaliteetsemalt ja targemini. Eriti Põhjamaades on Eesti tekstiil- ja mööblitooted tuntud oma kõrge kvaliteedi poolest ja see loob meile ekspordivõimalusi. Minu ja Peebu jaoks on tegu varasemasse töökohta naasmisega, seekord juba ka omaniku tasandil," ütles Roosaar.

Alates 1995. aastast tegutsev AS Toom Tekstiil on üks juhtivatest kodutekstiili, madratsite ja mittekootud materjalide tootjatest Eestis. Ettevõtte annab hetkel tööd kokku 230 inimesele, neist ca 155 Viljandis ja 75 Viljandimaal Abja-Paluojal.

2018. aastal oli Toom Tekstiili käive 13 miljonit eurot, kasum on jäänud viimastel aastatel siiski tagasihoidlikuks - eelmisel aasta veidi üle 92 000 euro, üle-eelmisel 22 614 eurot.

Ettevõtte peamised turud on täna Saksamaal, Austrias, Soomes, Eestis ja Leedus.