WhatsAppi asutaja kutsus üles Facebooki kustutama

Acton, kes juhib nüüd sõnumivahetusprogrammi Signal, kritiseeris Silicon Valleyt privaatsuse tulu vastu vahetamise eest. Ta on ka varasemalt kutsunud üles inimesi Facebooki kustutama, vahendab Fortune.

Acton kandideeris 2009. aastal Facebooki tööle, kuid teda ei võetud. 2014. aastal ostis aga hoopis Facebook 19 miljardi dollariga ära WhatsAppi, mis tähendas, et Acton ja tema kaaslased said väga rikkaks. Hiljem muutus ta aga Facebooki suhtes kriitiliseks, sest ettevõte plaanis WhatsAppiga hakata raha teenima hakata.

"Mul oli 50 töötajat ja ma pidin mõtlema nendele ning kui palju nemad selle müügiga teeniksid," rääkis Acton. "Pidin mõtlema investoritele ja oma vähemusosalusele. Mul ei olnud nii palju võimu, et ära öelda."

Algselt teenis WhatsApp raha sellega, et küsis kasutajatelt kord aastas tasu, milleks oli üks dollar. Piisava kasutajate hulgaga peeti seda tasuvaks. "Kui sul on miljard kasutajat... siis su käive on miljard dollarit aastas," lausus ta. "Google'ile ja Facebook'ile sellest ei piisa. Nad tahavad miljardeid dollareid."

Acton lahkus Facebookist 2018. aastal.