WHO: me pole öelnud, et koroonaviirus levib sularahaga

„Me ei öelnud, et koroonaviirus levib sularahaga," ütles WHO pressiesindaja Fadela Chaib portaalile Marketwatch.

Chaib täpsustas ajalehes Telegraph ilmunud artiklit, milles öeldi, et WHO sõnul „võib koroonaviirus levida paberrahaga" ja „kliendid peaksid oma käsi pesema pärast paberraha käes hoidmist, sest nakkav Covid-19 võib rahatähe pinnale jääda mitmeks päevaks". Samuti väideti artiklis, et WHO soovitas teha viipemakseid.

„WHO ei öelnud, et Covid-19 kandub edasi paberrahaga ja me pole teinud ühtegi avaldust või hoiatust selle kohta," rääkis Chaib. „Meilt küsiti, kas meie arvates võib Covid-19 kanduda edasi paberrahaga ja me vastasime, et pärast kupüüride käes hoidmist tuleks pesta käsi, eriti siis kui puudutad toitu või hakkad sööma."

Mure paberraha ja koroonaviiruse edasikandumise pärast on tekkinud ka Ühendriikides. USA Föderaalreserv kommenteeris reedel, et Aasiast pärinevad dollarid pannakse seitsmeks kuni kümneks päevaks karantiini enne nende uuesti ringlusesse laskmist.

Koroonaviirusesse on nakatunud üle 100 000 inimese üle maailma, nendest ligi 3500 on surnud. Enamik haigusjuhtudest on aset leidnud Hiinas.