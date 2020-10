Windoor jäi kohtus Kalev Panorama arendajale alla

Kalevi Panorama aredaja Tycoon OÜ esindava vandeadvokaadi Andres Aaviku sõnul saab kohtumäärust vaidlustada veel vaid menetluskulude jagunemise üle 1440 euro ulatuses, kuid sisulises mõttes on vaidlus läbi.

Fassaadilahenduste pakkuja Windoor, mis eelmise aasta lõpus saneerimisele läks, taotles Tycooni pankrotti, sest ettevõte on neile Kalev Panorama ehitusega võlgu jäänud.

Kalevi Panorama arendaja Juri Petrovi sõnul liigub Kalevi Panorama arendus planeeritud graafikus ja kohtuvaidlus seda ei ole häirinud: „Menetlus jätkub meie hagis AS Windoori vastu kahju nõudes, mis tekkis sellest, et AS Windoor tehtud töö oli ebakvaliteetne ja ei vastanud kehtivatele normidele ning tuli seetõttu ümber teha teise töövõtja poolt."

Ärileht kirjutas augustis, et Windoori ja Tycooni lepingu summa oli 420 000 eurot ja suur osa sellest oli tasutud ning saamata veidi üle 100 000 euro. Vaidlus puudutas kaheksa lodža paigaldust ja seda, et väidetavasti polnud ehitised kooskõlas projektiga, lodžade tamburid tuli enne tööde jätkamist ümber ehitada ja Windoor ei saanud enne töid jätkata. Alguse sai lugu juba 2019. aastal, kuid 2020. aasta 28. veebruaril saatis Windoor Tycoonile lepingu ülesütlemise teatise ja pankrotihoiatuse. Eesmärk oli võlg tagasi saada. Tycoon otsustas edasi võidelda.

