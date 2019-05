Wolt on sel aastal Eestis mitu korda maksude maksmisega hiljaks jäänud. Kas ettevõte on majanduslikes raskustes?

Creditinfo andmetel oli Wolt Eesti OÜ-l nädal aega tagasi üleval 58 859 euro suurune maksuvõlg, mis natuke enne seda oli küündinud ligi 75 000 euroni. Tänaseks on see võlg ettevõttel likvideeritud. Ka veebruaris oli ettevõttel mõnda aega üleval ligi 57 000-eurone ja märtsis 72 000-eurone maksuvõlg.

Samas on Wolti müügitulemused seniste majandusaruannete järgi näidanud Eestis müügitulu kasvu ja kasumit. Kui 2016. aastal deklareeris Wolt Eesti OÜ üle 384 000 euro suuruse käibe, siis 2017. aastal kasvas seda ligi kolme kordselt, küündides üle 1,1 miljoni euro. Nii 2016. kui ka 2017. aasta lõpetas ettevõte kasumiga, 2016. aastal oli selle suuruseks ligi 35 000 eurot ja 2017. aastal üle 21 000 euro. 2018. aasta majandusaruannet ettevõte veel esitanud ei ole.

Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal ütles maksuvõlgade selgituseks, et maikuine võlg on likvideeritud ning aasta alguses tekkis neil kahe maksega tõrked, kuna ettevõte vahetas raamatupidamisettevõtet ja tekkis infosulg.

„Veebruari maksetähtaeg oli 11. veebruar, summa sai tasutud 48 tundi hiljem. 11. märtsi makse hilines 24 tundi ja sai tasutud 12. märtsil. Saime oma õppetunnid kätte, tasusime maksu-ja tolliametile kõik kaasnenud intressid täies ulatuses,” lausus Ristal.

Tema sõnul käis ettevõte märtsis läbi kõik enda raamatupidamise protsessid ja tõhustas senist süsteemi. „Oleme muutnud ja parandanud protsesse ning aprillis sama viga ei kordunud, mais jäime taas hiljaks. Anname endast parima, et see jääks viimaseks korraks,” sõnas ta. Ühtlasi ütles Ristal, et võlgnevus tekkis üksnes maksuameti ees, oma koostööpartneritest toidukohtadele on nad iganädalaselt arved tasunud ilma tõrgeteta.