Ristal rääkis intervjuus Ärilehele, miks ta läks Wolti tööle, kuidas ta äri kasumlikuks muutis ja kui palju toidukullerid teenivad.

Mis oli plaanis, kui Woltis tööle hakkasite?

Ausalt, mul tekkis mingil hetkel mõte, et mul pole seda vaja ja ma jalutan minema. Ma tulin Adcashist, kus juhtisin turundusosakonda. Adcash on ka start-up, aga seal oli meil pangakontol vahendeid. Tegime reaalselt rahvusvahelist äri, mul oli corner office vaatega Eesti Pangale. Ja järgmisel päeval olin ma Kentmanni tänava hallitavas keldris. See illustreerib hästi, kuidas ma ühest ärikeskkonnast teise liikusin.

Rahaline seis oli siis alguses raske?

Jah, meil sisuliselt polnud raha.