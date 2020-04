Wolti juht: valitsus absoluutselt ei adu, mida nad on teinud väikeettevõtlusele

„Me ei tea, millised nendest [restoranidest], mis on uksed kinni pannud, pärast eriolukorra lõppu üldse lahti tehakse. See on karm. See on üks asi, mida valitsus absoluutselt ei adu - mida nad on teinud väikeettevõtlusele," rääkis Ristal ja lisas, et majanduskriisi tegelik sügavus selgub mõne kuu jooksul.

Ristal rääkis intervjuus veel sellest, kuidas inimeste käitumine valitsuse kehtestatud piirangutega muutusid ja millal hakkas järsult kasvama nende inimeste hulk, kes soovisid kullerina töötada.