Work in Estonia programmi juht välistöötajate ümber toimuvast: selgitustööd tuleb palju teha. Eesti võib aga ka võita

„Meie peamine sihtrühm on IKT-spetsialistid, kellele ütleme hetkel, et on eriolukord ning see, kas Eestis on töökohti, kuhu pärast kriisi ei leia Eestist töötajaid, alles selgub. Täna IKT-sektoris neid ametikohti veel on. Praegu on meie passiivne sõnum „e-Estonia. Best home office in the world."," avaldas Sepp.

Ta lisas, et põnev on see, et Work in Estonia meeskond on saanud kirju erinevatest Euroopa riikidest, näiteks Suurbritanniast ja Saksamaalt. Kirjades ütlevad inimesed, et nad näevad, kuidas Eesti tööandjad tunduvad kriisiga paremini toime tulevat kui ettevõtted nende koduriigis ja lisaks on nad nüüd märganud, et Eestil on palju e-lahendusi.

„Nad näeksid end tulevikus Eestis elamas ja töötamas," ütles Sepp lõpetuseks.