WSJ: Saudi Araabia naftarajatiste taastamine võib kesta kuid kauem, kui on lubatud

Saudi Araabia riiklik naftafirma Aramco peab erakorralisi läbirääkimisi seadmete tootjate ja teenuste pakkujatega, et oma suurim naftatöötlemistehas pärast drooni- ja raketirünnakut kiiresti korda teha. See võtab aga aega palju kuid, mitte maksimaalselt 10 nädalat, mida Aramco juhid on lubanud, teatab Wall Street Journal.