Wuhani viirus võib Fiat Chrysleri Euroopa tehase sulgeda

Fiat Chrysleri juht Mike Manley lausus, et viirus on mõjutanud nelja Hiina tarnijat, kellest üks on kriitilise tähtsusega osade tootja, mistõttu on Euroopa tootmine löögi all, vahendab Briti majandusleht Financial Times.

Lähema 2-4 nädala jooksul selgub, kas üks Euroopa tehas seiskub, kinnitas Manley, lisades, et ka teised kolm tarnijat muutuvad kriitiliseks kui Hiina tehased on terve veebruarikuu suletud.

Kui Euroopas oleks see esimene mõjutatud tehas, siis näiteks Hyundai sulges oma Korea tehased kaablipuudusel ning Volvo Cars teatas, et vahetas hübriidsõidukite akude tarnijat, et tootmist jätkata.

Jaapani autotootja Toyota hoiatas täna, et viirus vähendab sõidukite müüki Hiinas. „Ma ei usu, et seal praegu eriti autode ostmise peale mõeldakse, nii et mõju sellel on,“ märkis. Toyota juht Masayoshi Shirayanagi, lisades, et ettevõte käib hoolikalt läbi kogu tootmiseks vajalike komponentide nimistu ja laovarud ning kaalutakse kas tootmiseks oleks tarvis ka alternatiivseid plaane.