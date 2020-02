Wuhani viiruse tekitatud kaos vähendab Hiina naftanõudlust veerandi võrra

Hiina suurimate rafineerimistehaste juhid prognoosivad, et päevane nõudlus langeb veebruaris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,2 miljoni barreli võrra. See kogus moodustab üleilmsest tarbimisest enam kui 3%, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Toornafta hind juba niigi oodatava nõudluse languse tõttu kukkunud, kuid maailma suurima naftaimportööri Hiina tippjuhtide prognoosid langetavad hinda ilmselt veelgi.

Põhjamere Brenti toornafta barrel on jaanuari algusest odavnenud enam kui 20% ning maksab vähem kui 55 dollarit.

Ühe Hiina firma tippjuht tõdes, et kui viirus lähinädalatel kõrgpunkti saavutab, võib riigi naftanõudlus märtsis jääda vähemalt 10% võrra mullusest väiksemaks.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel oli Hiina naftanõudlus eelmise aasta veebruaris veidi alla 13 miljoni barreli päevas.

Naftafirma BP hoiatas sel nädalal, et koroonaviirus võib päevast naftanõudlust sel aastal vähendada keskmiselt 300 000- 500 000 barreli võrra.