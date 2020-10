Xfly juht Jan Palmér valiti Euroopa lennufirmade ühenduse presidendiks

ERA on Euroopa lennunduse mõjuvõimsamaid organisatsioone, liites enda alla 65 lennufirmat ja 148 assotsieerunud liiget lennukitootjate, lennujaamade ja mitmesuguste lennundussektorile tarnivate ettevõtete näol. Organisatsiooni peamiseks partneriks Euroopa Komisjonis on liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, mida juhib Henrik Hololei.

Jan Palmér (70) on üle 40-aastase lennunduskogemusega juht, kes on töötanud peamiselt Põhja-Euroopa lennufirmades. Aastatel 2012-2015 juhtis ta ka Eesti rahvuslikku lennufirmat Estonian Air.

„Pärast 20 aastat ERA liikmeks olemist - ja viimased kuus aastat selle organisatsiooni asepresidendina - on mul suur au võtta vastu amet Euroopa jaoks väga olulises lennundusorganisatsioonis. Ajastus oleks võinud olla parem, kuna nii lennundussektor kui ka paljud teised majandusharud on ajaloo ühes sügavaimas kriisis. Kuid ma annan endast parima, et jätkata oma eelkäija, härra Andrew Clarki (Irish Airline Group ASL) hästi tehtud tööd. Arvan, et lennufirmad, lennujaamad, tootjad ja tarnijad peaksid praegu tegema veelgi tihedamat koostööd ERA professionaalse meeskonnaga, kelle igapäevatööd juhib proua Montserrat Barriga, et tuua Euroopa lennundussektor koroonakriisist võimalikult valutult välja. See on kindlasti väga suur proovikivi, aga ma ei anna kunagi alla," ütles Palmér.

Xfly turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul rääkis Palméri kasuks tema väga pikk lennunduskogemus, edukas töö lennufirmade juhina ning laitmatu maine Euroopa lennundusringkondades. „See on ka Eestile väga suur tunnustus, et siinse lennufirma juht on valitud Euroopa ühe mõjuvõimsaima lennundusorganisatsiooni presidendiks. Päris kindlasti on märgatud ka Eesti lennuoperaatori Xfly edu, mille juht Palmér on. Tema juhtimise all on ettevõte jõudnud vähem kui viie aastaga Euroopa suurimate ja edukaimate lennuteenuste pakkujate hulka. See saavutus mõjutas kindlasti positiivselt ka tema valimist sellele kohale," lausus Uibo.

Lennuoperaator Xfly on Nordica tütarettevõte, mis opereerib oma lennukite ja meeskondadega teiste lennufirmade heaks, sh ka emaettevõtte Nordica lende. Enne koroonakriisi aitas Xfly ühendada Tallinna kokku viiel liinil. Ettevõtte peamisteks partneriteks on Euroopa lennufirmad, mh SAS, LOT, Nordica, Luxair, Austrian Airlines, airMalta, airSerbia, Blueislands jpt.