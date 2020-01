Yamaha hoiatas inimesi mitte ronima põgenenud Nissani eksjuhi eeskujul helitehnika kasti

„Me ei hakka põhjust nimetama, aga kuna Twitteris on kasvanud nende säutsude arv, mis räägivad suurtesse helimuusika kastidesse ronimisest, siis hoiatame juba enne, kui mõni kahetsusväärne õnnetus aset leiab, seda mitte järgi proovima,” ütles Jaapani ettevõte sotsiaalmeedia vahendusel, kirjutab Reuters.

Nissani eksjuht Carlos Ghosn, keda süüdistatakse sissetulekute varjamises, investeeringu kahjude Nissani eelarvesse kirjutamises ning ettevõtte vahendite omistamises, põgenes detsembri lõpus Jaapanist Liibanoni. Jaapani ametivõimud on lubanud talle sinna järele tulla ning on väljastanud rahvusvahelise tagaotsimisteate nii Ghosni kui tema naise Carole’i osas.

Endine autotööstuse tippjuht on keeldunud avaldamast, kuidas tal õnnestus Jaapanis lennujaama turvakontrollist läbi hiilida. Ka ei ole ta omalt poolt kommenteerinud meedias avaldatud lugu, millekohaselt ta põgenes kaasosaliste abil Jaapani Kansai lennujaama kaudu eralennuki pardal, olles peidetud suurde kõlarikasti, mis oli niivõrd suur, et seda ei olnud võimalik lennujaama röntgeniga läbi valgustada.

Yamaha, kes toodab erinevaid muusikainstrumente ja helitehnikat – ettevõtte toodete nimistu algab klaverite ja kontrabasside ning lõpeb trummide ja võimenditega –, on postitanud sel teemal ka teise postituse, kus on tänanud inimesi, kes on jaganud firma esimest postitust enam kui 50 000 korral, ning meenutas, et need kastid on mõeldud muusikainstrumentidele ja helitehnikale, mitte inimestele.