Yandex alustab Moskvas sõidujagamist helikopteritega

Ettevõte leppis linna õhuruumi kasutamise kontseptsiooni loomises kokku kopteriseadmete arendajaga BP-Technologies, mis kuulub Rostehile ja lennuliikluse korraldamise tehniliste lahenduste pakkujaga NITA.

Regulaarselt lendavat kopterit saab tellida kindlal marsruudil asuvatesse lõikudesse.

Seda projekti kommenteerides tuletas Yandex.Taxi strateegilise partnerluse direktor Aleksei Fedotov meelde, et New Yorgis, Torontos, Sydneys ja Rio de Janeiros juba toimib linnasisene helikopteritransport. Fedotovi sõnul on oluline leida algoritm, mis aitaks kasutajal oma aega planeerida. Regulaarlendude abil muudetakse helikopteri kasutamine kliendile odavamaks.

Mai lõpus kirjutas Kommersant plaanist korraldada kopterilennud Moskva ringteelt Moskva oblastisse.

BP-Technology esindaja Ilja Mihhalchenko ütles , et nad plaanivad kasutada praegu Venemaal väljatöötamisel olevat kopterit VRT500 ning operaatoriks võib saada sõltumatu ettevõte.

Moskvas on juba õhutakso. Näiteks pakub Heliport Moskvas reisimist Robinson R66ga hinnaga ligi 620 eurot tunnis.