Yandex hakkab Moskvas autojuhte puhkama sundima

Yandex laseb panna autodesse näotuvastusseadmed, mis jälgivad juhi käitumist ja vajadusel ei lase tal uusi tellimusi vastu võtta, kirjutab Bloomberg.

Väike seade paigaldatakse tuuleklaasi peale ja see jälgib juhi silmapilgutusi, haigutamist ja pea liikumist. Sarnaseid lahendusi on hakanud sõidukitesse paigaldama ka autotootjad ja seda propageerivad kindlustusfirmad.

Möödunud aastal toimus Moskvas taksodega 764 õnnetust ja 23 inimest sai surma. Võrreldes varasema aastaga kasvas õnnetuste arv ja ametnikud süüdistasid selles väsinud juhte, kes pidid pikki tööpäevi tegema.

Ärilehe küsimusele, kas Bolt on plaanib taolist lahendust kasutusele võtta, vastas ettevõtte PR juht Karin Kase, et tegemist on kunstliku lahendusega. „Rakendusele limiidi seadmine on kunstlik lahendus, sest kui lubatud aeg täis saab, on juhil võimalik kasutada mõnda teist rakendust või kasvõi rakendus korraks sulgeda ja siis edasi sõita, nii et meie hinnangul see väsinud juhtide probleemi ei lahenda," kommenteeris ta.

Kase sõnul loodab Bolt selles küsimuses juhtide tervele mõistusele ja tuletab seda ka koolitustel meelde. „Samuti on klientidel võimalik anda juhtidele pärast iga sõitu tagasisidet, nii et kui klient märkab juhi juures midagi kahtlast, soovitame sellest kohe meie klienditoele teada anda," lisas ta.