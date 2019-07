Yandex ja Uber ostavad Venemaa suurima taksofirma

Tehingu hind on umbes 187 miljonit dollarit.

Yandexile kuulub ühisfirmast 56% ning Uberile 35%. 2017. aastal hinnati ühisfirma väärtuseks hinnatud 3,8 miljardit dollarit. Juttu on olnud ka ettevõtte börsile viimisest, kuid kindlat aega ega kohta ei ole välja öeldud.

Plaanitava tehingu vaidlustas kiiresti Yandexi suurim rivaal Mail.ru, tuues aluseks taksofirmale antud konverteeritava laenu.

Mail.ru, mis toetab Yandex Taxi kiiresti kasvavat konkurenti Citymobili, teatas, et teade oli enneaegne ning selleks on tarvis Mail.ru kirjalikku nõusolekut. Nõusolek on vajalik eelmisel aastal Vezyotile antud 15 miljoni dollari suuruse konverteeritava laenu tingimuste kohaselt.

Vezyot omakorda kinnitab, et ei ole laenutingimusi rikkunud ning Mail.ru võib laenu aktsiateks konverteerida. Yandex teatas, et loodab tehingu lõpule viia selle aasta lõpuks.

Vezyoti ost lubab Yandex Taxil oma kohaolu suurendada Venemaa kaugemates piirkondades, kus nutitelefonide penetratsioon on suhteliselt madal.

Vezyoti turuosa on 12,3% ning Yandex Taxil 10,4%.