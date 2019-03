Yle: Soome pealinnapiirkond peab hakkama kohanema Eesti tööjõu koju naasmisega

„Eesti majandus ja tööturg on arenenud üsna hästi. Tööhõive tase on Soome omast kõrgem. Teine pool on tööturule tulevate noorte täiskasvanute arvu vähenemine. See on aastatuhande alguses kukkunud umbes kolmandiku võrra,” ütles Helsingi linna rahvastikutrendide uurija Pekka Vuori. „Ehk kui tööturg tõmbab ja tööealisi sama palju enam ei ole, naaseb eestlasi kodumaale kõikjalt Euroopast.”

Eestlaste liikumine Soome sai tõsiselt alguse selle aastatuhande algusaastatel. Esimene tipp saabus 2006. aastal, kui Eestist kolis Soome ligi 4500 inimest.

Seejärel hakkasid Eesti oma tugev majanduskasv ja palgatõus väljarännet kahandama ja suurendasid hetkeks tagasirännet.

2007.-2009. aasta rahvusvahelisele finantskriisile järgnenud majanduslangus täitis Tallinnast Helsingisse sõitnud laevad aga taas. Aastatel 2012-2013 tehti rändesaldos kõigi aegade rekord.

Trend muutus aga otsustavalt 2014. aastal. Pärast seda on Eestist Soome kolinute arv kahanenud ligi paarkümmend protsenti aastas. Eestisse naasjate arv on samas kasvanud.

Ajalooline pööre toimus 2017. aastal, kui rändesaldo pöördus esimest korda vastupidiseks.