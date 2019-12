Yle: soomlaste reisid Eestisse pöördusid noorte abil kasvule – tõmbavad elamused, mitte alkohol

„Soomlaste arvu kahanemisest räägiti meedias üsna palju. See oli selles mõttes hea, et raputas ärkvele ka need Eesti ettevõtjad, kes ei olnud soomlaste tähtsust Eesti turismile ja selle kaudu kogu majandusele omale teadvustanud,” ütles turismiettevõtja Evelin Org Ylele.

Noorte kasvanud Eesti külastamist on tähele pandud nii Tallinkis kui ka Soome suursaatkonnas. Saatkonna pressinõuniku Hannele Valkeeniemi sõnul ei jõua vanad laulva revolutsiooni aegsed nostalgiapõlvkonnad enam sama palju kui varem reisida.

„Asemele on tulnud nooremad põlvkonnad, kes tahavad hästi süüa, käia kontsertidel ja erinevatel üritustel. Seega on vähemalt see muutunud, et Eestisse tõmbavad kontserdid ja uued muuseumid,” ütles Valkeeniemi.

Traditsiooniline tõmbenumber alkohol on üha rohkematele Eestis käijatele kõrvaline asi. Seda võidakse osta, kui juba on Tallinna tuldud, aga vähesed sõidavad üle lahe just selle pärast, märgib Yle.

Juulist kuni novembrini reisis Eestisse 22 000 soomlast rohkem kui aasta varem ja ööbijaid oli 35 000 võrra rohkem.