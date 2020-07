Zara poeketi suuromanik istub tohutu kinnisvaraimpeeriumi otsas

Ortegale, kes on üks Euroopa rikkamaid inimesi, kuuluvaid kontorihooneid leiab nii Londonist, New Yorgist, Miamist kui Seattle'ist. Kinnisvara koguväärtus on 15,16 miljardit eurot, kirjutab Reuters.

Ortega investeerimisfirma Pontegadea ostis viimase aasta jooksul enam kui kahe miljardi euro eest kinnisvara, mille hulka kuuluvad ka kaks kontorihoonet Seattle'is, mida üürib veebipood Amazon.

Pontegadea sai 2019. aastal Inditexi dividendidest 1,63 miljardit eurot. Tulu kinnisvara pealt kasvas 19 protsenti ja ulatus mullu 621 miljoni euroni. Pontegadea omab 59,29-protsendilist osalust Inditexi grupis.