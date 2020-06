Zoom sulges kunagiste Hiina Tiananmeni meeleavalduse juhtide kontod. Kas platvorm täidab valitsuste tsensuurinõudeid?

Kohtumise korraldajad olid USAs elavad aktivistid, kuid videokohtumisega liitusid ka Hiinas elavad osalejad. Mõned päevad hiljem tasuline konto suleti. Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et Zoomi roll videokohtumise lõpetamisel suurendab kahtlusi platvormi turvalisuse osas ning selles, kuidas platvorm valitsuste tsensuurinõuetele reageerib.

Varasemale kriitikale vastuseks on Zoom lisanud mõned turvalisusemeetmed ning lubas juuliks avaldada läbipaistvusraporti. Tiananmeni mälestusürituse organiseeris grupp USAs elavaid Hiina aktiviste eesotsas demokraatia eest võidelnud tudengiliikumise meeleavalduse ühe prominentsema juhi Wang Daniga.

Zoom märkis South China Morning Postile, et Tiananmeni meeleavalduse mälestuskohtumine oli vastuolus kohalike seadustega, lisades, et kui videokohtumine toimub mitmetes riikides, siis peavad nende riikide osalejad täitma kohalikke seadusi. Financial Timesi küsimustele ei ole Zoom vastanud.

Majandusleht märgib, et Hiinas ei ole seadusi, mis keelaks Tiananmeni meeleavalduse mälestamist või valitsuse kritiseerimist, kuid Peking on meeleavalduse mälestajaid karistanud, tuues ettekäändeks valitseva riigikorra õõnestamise.