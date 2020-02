Autolevi asutaja annab nõu, kuidas luua 30 000 kasutajaga ettevõte

Kuidas ehitada nullist üles 30 000 kasutajaga teenus, mis töötab Eestis, Lätis ja Soomes? Autolevi asutaja Tauri Kärson räägib, mis aitas temal eduka ettevõte luua.

Autolevi on Baltikumis esimene omataoline ettevõte, mis pakub auto rentimise võimalust inimeselt inimesele. Praeguseks on Autolevi kasvanud juba üle 30 000 kasutajaga teenuseks, kuhu inimesed on lisanud üle 2000 auto. Selleni jõudmiseks tuli aga mitu olulist asja põhjalikult läbi mõelda.

Inimeste reaalsed vajadused

Kärsoni sõnul teadis ta juba maast madalast, et soovib saada ettevõtjaks. Ta alustas väikese jagamisteenusega, kus rentis välja erinevaid elektroonilisi seadmeid, näiteks telefone, kaameraid, CD-mängijaid. Klientideks olid inimesed, kes seadmeid ise osta ei jaksanud või vajasid neid ainult lühikeseks ajaks.

Ühel hetkel tabas Kärson end mõttelt: „Kui korteriomanikud saavad oma elupinna Airbnb kaudu välja rentida, siis miks ei võiks ka autoomanikud sõidukit välja rentides lisaraha teenida?“ Nii sündiski Autolevi. Kärsoni sõnul alustasid nad idee katsetamist sõpradega, kellel autod mõnikord niisama seisid. Sealt edasi on ettevõtmine kasvanud ja nüüd lisavad inimesed juba üle 100 auto kuus.

Tulevikuvisioon

Kui Autolevi alustas, siis polnud autojagamine Eestis veel nii levinud kui praegu ja inimestel puudus oma isikliku auto teistele rendile andmise kogemus. Kärsoni sõnul oli nende jaoks tegemist valdkonnaga, millel oli tulevikku vaatav visioon.

„Mõistsime, et autosid ei saa lõputult juurde tekkida ja isikliku auto omamine muutub seoses linnastumisega aina kallimaks ning rahaliselt ka ebamõistlikumaks ja auto lühirenditeenuse kasutajaskond seega järjest kasvab,“ rääkis Kärson, kelle sõnul oli neil pidevalt olemas teadmine, et ühel hetkel hakkab äri kasvama.

Kaasaegsed lahendused

Tänapäeval on Kärsoni sõnul iga eduka ärimudeli üks alustala kaasaegsete ja nutikate lahenduste rakendamine. Kindlasti tasub läbi mõelda, millised infotehnoloogilisi lahendusi ettevõte vajab, ja tutvuda erinevate pakkujate lahendustega. Tihtipeale on nii võimalik leida oluliselt soodsam ja tõhusam võimalus äri juhtimiseks.

„Vajasime paindlikku ja kasutajasõbralikku kõnesideteenust, mis võimaldaks meil kasvava kliendibaasiga küsimustele kiiresti ning efektiivselt vastuseid anda. Kui tavaliselt pakuvad terviklikku kõnede käsitlust kallid ja keerukad kõnekeskuse lahendused, siis Tele2-st saime taskukohase ning piiramatu mahuga paketi Piiramatu Äri Mobiilis, mis sisaldab piiramatult kõnesid ja sõnumeid Eestis, Põhjamaades ning Euroopa Liidus ja innovaatilist kõnehaldusteenust. Tänu kõnehaldusteenusele suudame kliente teenindada kiiremini ja võidame nii ajas kui ka rahas,“ avaldas Kärson lõpetuseks.

Autolevi tegutseb praeguseks Eestis, Lätis ja Soomes. Järgmisena plaanivad nad tugevdada olemasolevaid turgusid ja otsida ka potentsiaalseid uusi turge. Keskmiselt seisab üks auto kasutult 92% ajast. Autoleviga saab inimene anda oma panuse keskkonna parandamisse, kasutades olemasolevaid ressursse otstarbekalt.