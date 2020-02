Kuidas väikeettevõtjana edu saavutada?

Ettevõtlusega alustamine eeldab head äriideed, tahtejõudu ja riskivalmidust. Kuidas aga väikeettevõtjana oma äri kasvatama hakata ja väljakutsed edukalt ületada? Graafilise disaini stuudio BYNEW asutaja ja loovjuht Ronald Uus jagab oma kogemusi.

Brändingu, veebi ja kasutajakogemusega tegelev graafilise disaini stuudio BYNEW on praeguseks töötanud mitme maineka rahvusvahelise brändiga, nagu TransferWise, L’Oréal, Philips ning Sony Music. Sellele eelnes mitu aastat järjepidevat tööd, läbimõeldud ja tarku otsuseid ning strateegilisi valikuid.

Tasakaalu leidmine

Uusi sõnul oli ettevõtluse teekonnal üks keerulisemaid samme ühe inimese pealt kolmeliikmeliseks meeskonnaks kasvamine. Ilmselt on sama probleem paljudel alustavatel ettevõtetel. Kui üksinda on suudetud toimetada, siis tiimiliikmete lisandumisel tuleb ka juhil uue rolliga kohaneda. „Hetkega oli palgal mitu inimest, hallata tuli kontorit, osta vajalik tehnika ja palju muud. Kuigi väike kliendibaas oli juba all, pidime kiiresti jalad alla saama, et kulusid nullida. See pani omajagu pinget peale,” meenutas Uus, kelle sõnul oli kõige keerukam tasakaalu leidmine – et oleks piisavalt tööd ees, aga samal ajal oleksid need tööd ka meeskonna jaoks põnevad ja väljakutsuvad.

Tele2

Klientide usalduse võitmine

Värske ja laiemale avalikkusele tundmatu agentuurina oli alguses üks murekoht ka klientide usalduse võitmine. Uusi sõnul aitas neil teistest eristuda eelkõige oma käekirja väljakujunemine: „Meie stiili iseloomustab julge värvikasutus ning põhjalik töö projektide kontseptsioonidega.”

Ajapikku õpiti kliente rohkem tundma ja paremini oma ekspertiisi ning teadmisi esitlema. „Kindlasti aitasid klientide silmis ettevõtte positsiooni tõsta aina paremini tehtud tööd, kasvav klientide nimekiri ja ka võidetud auhinnad,” lisas Uus.

Ressursside nutikas kasutamine

Väikeettevõtete jaoks on võtmetähtsusega just olemasolevate ressursside nutikas planeerimine. Oluline on leida sobilikud kulutõhusad lahendused. Näiteks disainitöös on palju suurte failidega töötamist ja tihti on vaja projekte lennult juhtida. Delegeerimine, meilide saatmine ja failide edastamine oma stuudiosiseselt, kliendile või trükikojale näiteks lennujaamast või otse rannatoolilt puhkuse ajal on üks osa agentuuri juhtimisest.

Tele2

Halvema WiFi puhul on teinekord väga mugav ka telefoni kaudu sülearvutile hotspot’i teha. „Seepärast vajasime mobiilipaketti, mis pakuks mahupiiranguta internetti. Meie vajadustele vastas kõige paremini Tele2 pakett Piiramatu Äri Põhjamaades, mis sisaldab piiramatult internetti nii Eestis kui ka Põhjamaades ja 12 GB netti Euroopa Liidu riikides,” avaldas Uus ning tõi paketi positiivse poole pealt välja ka selle, et lisaks tänapäeval juba justkui iseenesestmõistetavale piiramatutele kõnedele ja sõnumitele tuleb nende ettevõttele kindlasti kasuks 100 kõneminutit Eestist Euroopa Liidu riikidesse.

Iga töö on erinev

Loomingulisel alal töötamise juures peab Uus kõige suuremaks plussiks pidevat vaheldust: „Oluline punkt selle juures on see, et lisaks pealtnäha täiesti vabale kreatiivsusele tekivad eri valdkondades, nagu bränding, veebidisain või digitoote disain, omad süsteemid, joonestikud ja loogikad.” Ta lisas, et see muudab valdkonna ideaalseks kombinatsiooniks täielikust vabadusest ning struktureeritusest, kus üks pool toetab alati teist ja vastupidi. „Hea disain lahendab projektis püstitatud probleemi ja on praktiline,” ütles Uus lõpetuseks.