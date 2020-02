Kuidas väikeettevõttena end kliendi silmis tõestada?

Usalduse loomine on oluline, aga kui ettevõte on veel vähetuntud, tuleb klientide usalduse loomiseks enamasti kõvasti vaeva näha. Arhitektibüroo Control AB OÜ juhataja Toivo Vaher annab nõu, mil viisil väikeettevõtjana klientide usaldust võita.

Vaheri sõnul nõuab klientide usalduse võitmine aega ja kannatust – seega tasub iga päev kliendisuhtesse investeerida ja selle kallal tööd teha. Kui paljudel suurtel ettevõtetel aitab usaldust luua brändi nimi ja eelnev kogemus, siis alustava väikeettevõtjana on vaja selle nimel teadlikult vaeva näha.

Professionaalne meeskond

Vaheri sõnul aitab usaldust luua professionaalne meeskond. Kui näiteks kodulehel on välja toodud tiim ja nende pädevus, siis näeb klient, et ettevõte suudab talle kvaliteetset teenust pakkuda. See omakorda aitab tõsta ka ettevõtte mainet.

„Arhitektuuribürooga alustades teadsin, et projektide tervikliku kvaliteedi saavutamiseks on vaja koondada projekteerimise, inseneeria ja muinsuskaitse valdkonna spetsialistide teadmised ning oskused. Otsustasin seda teha ja näen, et see on end õigustanud,“ rääkis Vaher.

Suhtle rohkem

Klientide usalduse võitmine algabki sageli just avatud ja personaalsest suhtlusest. Mida rohkem klientidega rääkida, seda parem. „Selleks, et mõistaksime klientide soove ja vajadusi, suhtleme nendega väga aktiivselt,“ ütles Vaher, kelle sõnul toimub tema ettevõttes suhtlus enamasti telefoni teel.

Ole läbipaistev

Läbipaistvus on oluline märksõna iga ettevõtte jaoks. „Kliendid on nutikad ja saavad aru, kui ettevõte üritab vassida. Oluline on olla aus ja läbipaistev,“ tõi ta näite.

Aus tuleb olla ka siis, kui on tehtud vigu. Ent siis ei tohiks olukorda kinni jääda, vaid pakkuda lahendusi. „Ausus on see, mis loob usalduse,“ lisas Vaher.

Vaheri sõnul nõuab klientide usalduse võitmine aega ja kannatlikkust, aga see on investeering, mis tasub end kuhjaga ära. Seega võiks alustada juba täna.