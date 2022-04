Päev börsil: Netflixi aktsia kukkus kolinal, Arco Vara plaanib varasemast suuremat dividendi

First North lisanimekirjas oli täna langejaid rohkem kui tõusjaid. Suurim tõusja oli Saunum (1,14%), talle järgnesid TextMagic (0,77%), Virši-A (0,56%) ja viimane tõusja oli Hagen bikes (0,38%).

Neli peamist maailma koondindeksit on rohelises . DAX on tõusnud täna 1,21%, Stoxx 600 kerkis 0,83%. Usa indeksid S&P 500 ja Dow Jones on tõusnud vastavalt 0,07% ja 0,53%.