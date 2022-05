Päev börsil: USA Keskpank tõstis intresse, Enefit Greeni kasumi tõusis märgatavalt

Riia börsi suurimaks tõusjaks kujunes Läti Gaas (+10,18%), kes on varasemalt näidanud järsku langust, langedes enam kui 31% peale sõja algust.

Põhinimekirja suurim tõusja oli Enefit Green (1,51%), kes avaldas täna oma esimese kvartali tulemused. Soodsad tuuleolud, head elektri- ja soojusenergia tootmistulemused ning kõrged elektri hinnad kergitasid Enefit Greeni kasumit esimeses kvartalis. Kvartali keskmine tulu MWh kohta oli 127 eurot. Enefit Greeni esimese kvartali äritulud suurenesid aastaga 58 protsenti 66,7 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 75 protsenti 45,6 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum oli aasta esimese kolme kuuga 34,9 miljonit eurot (0,13 eurot aktsia kohta), mida on 124% rohkem kui aasta tagasi.

First Northi lisanimekirja suurimad tõusjad olid NEO Finance (+3,31%), Saunum (+2,95%) ja Airobot (+0,43%). Suurimad langejad olid K2 LT (-3,29%) ja Modera (-2,13%).

Eile lõppenud föderaalreservi kohtumisel otsustas USA keskpank, et tõstab föderaalset fondi määra poole protsendi võrra, mis on järsim tõus alates 2000. aastast. Kui tavapäraselt on intressitõstmised justkui mürk aktsiaturgude jaoks, siis börsid reageerisid föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnumitele positiivselt. Loe lisa siit!