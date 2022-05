See, mis juhutus möödunud nädalal, on krüptoentusiastidele lihtsalt osa mängust. Paljud amatöörpäevakauplejad, kes panustasid meemimüntidele pandeemia algusaegadel, on hakanud nägema metsikuid hinnakõikumisi. Paljud on neist õppinud kahjusid taluma, oodates järgmist tõusu või nihutades oma panuseid krüpto teistesse nurkadesse.