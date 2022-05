Päev börsil: Tallinna börs alustas nädalat tõusuga

Värsketest esimese kvartali tulemustest selgub, et peamiselt Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas toimetav ettevõte on suutnud Venemaal ja Valgevenes müügikäivet suurendada. Ukrainas langes müük kohalikus valuutas pea 28%. Valuutakursi muutus viis ettevõtte kasumist 2,47 miljonit eurot ning kvartali kahjumiks kujunes 266 000 eurot. Aasta varem oli puhaskasum 2,26 miljonit eurot. Loe pikemalt siit .

Euroopas on börsid valdavalt tõusnud. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,65% ning Saksamaa DAX 0,71%.

Sarnaselt varasemale Euroopa Keskpanga juhile Mario Draghile sõnas praegune EKP juht Christine Lagarde, et on valmis astuma ükskõik milliseid samme inflatsioonieesmärgi täitmiseks. “Lõppkokkuvõttes on meie poliitikal üks tähtis eesmärk: saavutada 2 protsendine inflatsioon keskpikas plaanis,” märkis ta. Negatiivsete intressimäärade ajastu saab läbi ilmselt septembri lõpus. Kui Draghi puhul tähendas see rahapoliitika lõdvendamist, siis Lagarde’i puhul on olukord vastupidine. Loe pikemalt siit.