Snabb ehk endine Barking sai endale EuroParki varasema võtmeisiku

“Snabbis on meie ambitsioonid rahvusvahelised, teenuste valik mitmekesisem, fookus tehnoloogia rakendamisel ning erinevate teenuste sidumisel. Minu 20-aastaga kogutud valdkonnateadmised on heaks eelduseks ettevõtte õnnestumiseks ka väljaspool Eestit ning eesmärgiks on 3-5 aastaga ehitada Snabbist suurim parklate võrgustik Baltikumis,” räägib Kasper.

“Snabbiga me ei tee parkimisturul revolutsiooni, vaid pakume kinnisvaraomanikele lisaks uudsetele tehnilistele lahendustele ka võimalust paremate tingimuste näol suuremat tulu teenida. Võtmesõnadeks on maaomanikule laekuv suurem protsent parkimistasudest, trahvitulu läbipaistvus ja jagamine ning inimlik klienditeenindus. Nii võidavad tegelikult kõik - inimesed saavad hästitoimiva teenuse ja mugavalt parkida ning maaomanikud võimaluse rohkem teenida,” sõnas Kasper.

Snabbi asutaja Kustas Kõivu sõnul on Kasperi liitumine ettevõtte jaoks väga oluliseks sammuks oma eesmärkide täitmisel. “Lauri liitumine on andnud meile uue käigu, sest tema valdkonnateadmised on ilmselt ühed turu parimad. Näeme, et viies kokku kogemus ning Snabbi noor ja ambitsioonikas tiim ning tehnoloogiline ambitsioon, liigume lähemale oma eesmärkide täitmisele,” lisas Kõiv.