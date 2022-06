Sutt: Eesti ettevõtetel on suur huvi ja valmidus panustada Ukraina ülesehitamisesse

Ministri sõnul on positiivne näha Eesti ettevõtete seas suurt huvi ja valmidust panustada Ukraina ülesehitamisse. "Kuigi sõja võitmine ja rahu saavutamine Ukrainas on esmatähtis, on teatud piirkondades, näiteks Žõtomõri oblastis, sõjategevus lõppenud, mistõttu kavandatakse seal juba taastamis- ja ülesehitamistöid. See saab olema pikk protsess, kus kõigil Euroopa Liidu (EL) riikidel on nii võimalus kui kohustus panustada. Selge on see, et Ukraina ülesehitamine saab järgmistel aastatel olema Eesti ettevõtetele ka oluliseks ekspordiallikaks, mistõttu on tihe suhtlus nii omavahel, kui teiste partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes võiksid olla huvitatud oblasti ülesehitamisse panustamisest, väga oluline,“ ütles Andres Sutt.