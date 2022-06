Raha kaasav Cleveron Mobility sai koostööpartneriks DHL Expressi

„Näeme, et pakkide kättetoimetamise automatiseerimine kogub Euroopas ja teistes kõrge e-kaubanduse osakaaluga riikides üha suuremat hoogu. Cleveron Mobility jaoks on koostöö DHL-iga märgiline, kuna annab võimaluse tuua keskkonnasäästlik pakiveo tehnoloogia rohkemate inimesteni ja testida selle efektiivsust regiooni suurima logistikaettevõtte jaoks,“ ütles Kütt.

Arno Kütt lisas, et läbirääkimised teiste sarnaste projektide läbiviimiseks jätkuvad ning lähiajal on loodetavasti võimalik jagada selles vallas täiendavaid uudised. Cleveron Mobility prognoosib, et selle aasta lõpuks on alustatud mitme rahvusvahelise pilootprojektiga.

Avalikult pakutavate aktsiate arv on kuni 2,67 miljonit, märkimise hind on 1,87 eurot. See tähendab, et avalikult kaasatakse 5 miljonit eurot. Lisaks on ettevõttel plaanis börsiväliselt suunatud pakkumise käigus kaasata sama suur summa. Kaasatud raha kavatseb ettevõte kasutada tehnoloogia- ja muuks äriarenduseks.