Keskerakond kutsub kokku riigikogu erakorralise istungi: soovime langetada diisli- ja bensiiniaktsiisi miinimumini

Täna on pliivaba bensiini aktsiisimäär 563 eurot 1000 liitri kütuse kohta. Eelnõu järgi langetataks aktsiisimäära EL-i miinimumtasemele ehk 359 eurole. Tarbijatele toob see ca 25-sendise hinnalanguse. Diislikütuse aktsiis on kehtiva seaduse järgi 372 eurot 1000 liitri kohta ning ettepanek on see langetada 330 eurole.

„Mitmed riigid on erakordselt kõrge inflatsiooni tingimustes oma inimestele appi tulnud. Täna tuli uudis Läti valitsuse poolt kinnitatud meetme kohta. Eesti riik ei saa toimuvat pealt vaadata,“ ütles rahanduskomisjoni aseesimees Jaak Aab (Keskerakond). „Kütusehind lööb rekordeid ja annab hoogu ka teiste kaupade hinnatõusule. Riigil on võimalus inimestele ja ettevõtetele appi tulla aktsiiside langetamisega. Me ei saa ka lasta tekkida olukorral, kus meie inimesed hakkavad käima massiliselt lõunanaabrite juures tankimas.“

Peaminister Kaja Kallas tõdes aga täna riigikogu infotunnis, et aktsiisilangetusel ei ole ajalooliselt mõju olnud, mistõttu oleks see jätkuvalt halb idee. Siiski andis Kallas lubaduse, et Läti valitsuse kütuse hinna tõusu abinõud hakatakse lähemalt analüüsima.

Jaak Aabi sõnul on aktsiisilangetusele riigikogus laiapindne toetus. Ta avaldas lootust, et eelnõu saab enne jaanipäeva vastu võetud. „Kütusemüüjad prognoosivad, et hinnakasv jätkub ning see mõjutab kaupade ja teenuste hindu. Arvestades seda, kui palju kõrgendatud hindadega laekub näiteks käibemaksu riigieelarvesse, siis ma usun, et inflatsiooni tõttu laekuvad suuremad maksutulud katavad selle julgelt ära,“ arvas Aab.