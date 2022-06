Millistest materjalidest koosneb ringmajanduslik tulevikumaailm?

E-kaubandus kasvas koroonaajal plahvatuslikult ja kasv jätkub. Ilma pakendita ei saa toodet kliendile saata. Brändide konkurentsis on „üles tuunitud pakend“ oluline osa tootest, kuid kahjuks lühikese elueaga. Puidu-, plasti-, ja tekstiilitehnoloogia õppekava värske plasti- ja tekstiilitehnoloogia magister Liis Tiisvelt toob välja asjaolu, et tekstiilmaterjale kasutatakse väga paljudes valdkondades, ehitusest kuni autotööstuseni. Vanade rõivaesemete kui jäätme kogumiseks ei ole eraldi konteinereid ja erinevaid kiude on raske üksteisest eraldada, et neid töödelda saaks. Vastne magister pressis oma lõputöös kokku uuele ringile minevad tekstiilikiud ja valmistas neist papilaadse materjali, millest saab edukalt voltida karpe väikepakkide transpordiks e-kaubanduses. Teadustöös tehtud materjaliarendusega jõuti kliendile suunatud lõpptooteni ning edukas osalemine Prototronil aitas alustada idufirma kaudu oma äriga! Edu on toonud mõtestatud ja läbimõeldud eesmärgid ja valikud, kuhu suunas minna.