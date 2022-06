Müügis olevale Nublu paradiisisaarele ei saagi midagi ehitada. Miks?

Kuusalu vallas asuv 10 164 m² suurune kinnistu - Väheloo saar Pärispea poolsaare tipus - on müügis 139 000 euroga. Nublu ostis kinnistu kaks aastat tagasi, kui see oli müügis hinnaga 29 000 eurot. Müügikuulutuses seisab, et räppar on loonud kinnistule teaduse- ja kultuuriinkubaatori visiooni.



„Väheloo saare visioon on olla koht kunsti loomiseks, esitlemiseks ja nautimiseks. Asukoht Eesti põhjapoolseimas servas, tillukesel Väheloo saarel, Pärispea poolsaare kõrval, on märgiline. Veel vähem kui 30 aastat tagasi oli piirkond tsiviilinimestele suletud — tegemist oli kinnise piirivalvetsooniga,“ seisab kuulutuses. Kas vajalik hoonestus on võimalik sinna luua?