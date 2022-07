Digiplatvormide maksuteema kerkis varasemalt üles juba 2020. aastal, mil sellest kirjutas Päevaleht. Poliitilisel tasandil on viimasel ajal sõna võtnud Keit Pentus-Rosimannus, kes toonitas , kuidas maksuameti poolt vaadatakse Bolti juriidiline pool üle.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles ERRile, kuidas ta on sellest teemast aastaid rääkinud. Teema on mõned aastad varem rahanduskomisjonis laual olnud. Tema sõnul pole rahandusministeerium ega maksuamet vajalikku seaduse muudatuse eelnõud veel valmis teinud. Selles küsimuses on hoopiski silm kinni pigistatud.