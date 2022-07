Türgi uurib Ukraina viljavargust, seotud võib olla Eesti ettevõte

Ukraina suursaadik Türgis Vasyl Bodnar kinnitas, et kaubalaev Žibek Žolõ peeti Türgi tolli poolt kinni. Ukraina on süüdistanud Venemaad vilja varastamises aladelt, mille Vene väed on vallutanud. Kreml on seda varem eitanud.

Kellele kuulub last?

Žibek Žolõ omanik on Kasahstani raudtee-ettevõtte (KTZ) tütarfirma, kuid see on liisitud Peterburis asuvale ettevõttele Green Line LLC, kes on omakorda sõlminud pikaajalise lepingu Mangelbert OÜga, et transportida vilja Ukrainast Türki. KTZi sõnul on mõlemad ettevõtted teatanud, et neile ei kehti ei USA, ELi ega teiste ühenduste sanktsioonid.