Välisministeerium: on äärmiselt kahetsusväärne, kui Eesti ettevõte on seotud Ukraina viljavargusega

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Mihkel Tamm sõnas: „Venemaa on Ukraina vastu algatatud sõjas teinud toiduga varustamisest ja viljaveost ühe oma relva. See tähendab, et Venemaa hävitab Ukraina teravilja, teadlikult varastab viljasaadusi ja takistab nende vedu, mis on ohtlik toidujulgeolekule kogu maailmas ning omab mõjusid ka kolmandates riikides.“

Tamme sõnul mõistab Eesti Venemaa tegevuse hukka: „Eesti ei pea õigeks seda, et ettevõtted aitavad kaasa Venemaa ebainimlikule tegevusele Ukraina vastu. Kui peaks selguma, et taolise tegevusega on seotud ka Eesti firmad, on see äärmiselt kahetsusväärne.“

Eesti toetab Ukrainat vankumatult. „Eesti riik on aktiivne Ukraina toetaja poliitiliselt, moraalselt, riigikaitsealaselt ja rahaliselt. Lisaks toetame Ukrainat seistes EL sanktsioonide jätkuva kehtestamise eest agressorriik Venemaa vastu ning sanktsioonide rakendamise tõhustamise eest kogu Euroopa Liidus,“ kinnitas Tamm, lisades: „Ühtlasi töötame koos oma EL-i ja teiste rahvusvaheliste partneritega selle nimel, et leida võimalusi, kuidas Ukraina saaks vilja oma riigist ohutult välja vedada.“

Ei pruugi rikkuda Venemaale kehtestatud sanktsioone

Välisministeeriumi sõnul ei pruugi antud juhul olla tegu sanktsioonide rikkumisega. Euroopa Liit ei ole ettevõtetel keelanud vedada teravilja Ukrainast kolmandatesse riikidesse (nt Türki). Kui tegu siiski on vargusega, peaks sellega tegelema Ukraina ja käsitlema seda oma kriminaalkoodeksi järgi.

Taustana lisas välisministeerium veel, et üldine põhimõte on, et EL ei kehtesta sanktsioone toidu väljaveole kolmandatesse riikidesse, sest tavalisi inimesi ei tohi näljutada. Venemaa puhul on piiratud sinna kalli alkoholi, kaaviari jms luksuskauba vedu, aga tavalist ja eluks vajalikku toitu ja vilja võib eksportida.