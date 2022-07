Eesti äriinglite võrgustikuga liitunud belglane: „Otsisin kohta, kus on kõige rohkem ükssarvikuid“

Belglasest arvutiteadlase Hugues Flamenti sõnul on teda alati huvitanud, kuidas tehnoloogia suudab maailma paremaks muuta. Seljataga on tal 25 aastane karjäär finantsettevõtetes ning viimased kuus aastat on ta tegutsenud äriinglina ehk investeerinud raha alles alustavatesse iduettevõtetesse.