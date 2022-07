Päev börsil: Rõivatootja Baltika jätkab langust

Tallinna börs kukkus -0,25%, Riia +0,82% ja Vilnius +0,47%. Viimase 30 päevaga on Tallinna börs tõusnud nüüdseks 0,4%.

Täna 3,55% langenud Baltika aktsia on viimase 30 päevaga kaotanud pea 24% väärtusest ning on viimase ühe aasta tipust kukkunud 52%. Möödunud nädalal teatas ettevõtte, et nende teise kvartali kahjum suurenes aastavõrdluses ligi miljoni euro võrra. Loe pikemalt siit.