Päev börsil: Tallinna börsil olid langejad ülekaalus

Saunakeriseid ja saunu tootev Saunum teatas täna, et jahtuva majanduse ja suureneva ebakindluse tõttu lõpetatakse 2022. ja 2023. aasta prognooside korrigeerimine ja avaldamine.

„Just ebakindlus ja ebamäärasus on need märksõnad, mis Saunumi nõukogu koosolekul ajendasid juhatuse ja nõukogu liikmeid ühist otsust tegema, et võtame esimeses kvartalis aktsionäridele välja öeldud prognoosid nüüd tagasi. Uusi käibe- ja kasumiprognoose pole samas ka veel plaanis välja anda, sest kuust kuusse muutub kõik väga kiiresti,“ ütles Saunum Groupi juhatuse liige Henri Lindal. Saunumi aktsia lõpetas päeva langusega. Loe pikemalt siit.