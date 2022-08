Päev börsil: võimas tõus Coop Pangal, tugev langus Enefit Greenil

„Hoolimata aktiivsest puhkusekuust kasvasid juulis hoogsalt nii Coop Panga ärimahud kui ka netotulud ning seejuures püsisid kulud kontrolli all. See võimaldas meil juba teist korda sel aastal teenida ühes kuus rekordilised 1,9 miljonit eurot puhaskasumit,“ sõnas panga juht Margus Rink.

Aasta seitsme esimese kuuga on pank teeninud 10 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 39% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Loe pikemalt siit .

Tallinna börsiindeksi suurima ettevõttena tähendas see ühtlasi, et langes ka kogu indeks ning seda 0,37% jagu.

Euroopa börs on liikunud ilma selge suunata. Kui Stoxx 600 aktsiaindeks ja Saksamaa DAX on ligi 0,13% languses, siis Itaalia börsiindeks on poole protsendiga plusspoolel.