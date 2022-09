Päev börsil: enim kerkisid Arco Vara ja Baltika aktsiad

Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuv Bigbank kuulutas täna Eestis, Lätis ja Leedus välja võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 10-20 miljonit eurot. Tänasest kuni 16. septembrini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Loe pikemalt siit.

Euroopa peamised börsid on täna rohelised, kuid seda võrdlemisi ettevaatlikult. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,4% ning Saksamaa DAX indeks 0,77%.

USA peamised indeksid on alustanud kauplemist aga langusega. Dow jones ja S&P 500 on langenud ligi 0,4% ning Nasdaqi koondindeks 0,6%. USA aktsiad on kaotanud praeguseks ligi pool rallist, mis juuni madalpunktist alguse sai.