Maailma üks suurimaid panku investeeris 35 miljonit eurot Eesti juurtega idufirmasse

Eelmise aasta septembris rääkis ettevõtte juht ja asutaja Norris Koppel, et tulevikus on ettevõtetel mõttekas hakata finantsteenuseid osutama ise. Näiteks Bolt, kellel on palju autojuhte, kullereid ja kliente – ettevõte annab oma töötajatele kaardi ning sinna peale jookseb nende palk. Ettevõttest saab justkui pank.

„Ettevõtted, kes ei ole pangad, nendele saame pakkuda just sellise lahenduse, mis teenindab nende huvisid. Võtame näiteks ettevõtte, kellel on miljon klienti ja kellel on vajadus mingi spetsiifilise finantsteenuse järgi – praegu saadetakse need miljon klienti oma rahaga teistesse pankadesse, kuna ettevõte ei suuda seda teenust ise pakkuda. Monese abil saab luua olukorra, kus ettevõttest saab sisuliselt „pank“ ning ta saab väljastada oma klientidele näiteks deebetkaarte, pakkuda kindlustust või krediiti,“ selgitas Koppel.