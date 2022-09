Dollar ja USA võlakirjad purustavad rekordeid, börsiindeksid vajuvad sügavamale

„Ma arvan, et aktsiaturud lootsid ikka veel, et Föderaalreserv näitab mingil hetkel märke intressimäärade tõstmise pidurdamisest, kuid seda ei juhtunud,“ ütles Nomura strateeg Naka Matsuzawa Tokyos.

Föderaalreservi ametnike enda väljavaadete kohaselt on USA intressimäär aasta lõpuks 4,4%, mis on 100 baaspunkti kõrgem kui nende juuniprognoos. 2023. aasta lõpuks peaks intressimäär olema veelgi kõrgem – 4,6%.

Kaheaastase tähtajaga USA riigivõlakirjade tootlus saavutas täna 15 aasta kõrgeima taseme, milleks on 4,1320%. Kümneaastase võlakirja tootlus on sellest madalamal, 3,5477%.

„Keegi ei tea, kas see protsess toob kaasa majanduslanguse ja kui see on nii, siis kui märkimisväärne see majanduslangus oleks,“ ütles Föderaalreservi esimees Jerome Powell pärast intressimäärade tõstmise väljakuulutamist ajakirjanikele.